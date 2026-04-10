Il 10 aprile 2026, Stefano Gabbana ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione di presidente di Dolce & Gabbana. La decisione riguarda una delle cariche più rilevanti all’interno del marchio, considerata un elemento chiave nella gestione dell’azienda. La notizia arriva in un momento di discussioni sul rifinanziamento, sugli investimenti e sulle relazioni con il mercato cinese, che negli ultimi anni hanno avuto un ruolo importante per l’azienda.

Roma, 10 aprile 2026 – Stefano Gabbana si è dimesso da Dolce & Gabbana. Più precisamente dalla presidenza, che in un marchio nato dalla fusione di due nomi non è una poltrona qualsiasi ma quasi un organo interno. La notizia è emersa ieri sera dall'agenzia Bloomberg. Secondo la ricostruzione, Gabbana aveva lasciato la carica già a dicembre 2025. Da gennaio la presidenza è passata ad Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale amministratore delegato. La novità è arrivata solo adesso, mentre la società si prepara a una stagione di colloqui con le banche. Che cosa significa? Significa che la maison entra in una fase in cui il mito creativo e la gestione del rischio non coincidono più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il rifinanziamento, gli investimenti ‘oltre l’abito’, la ferita cinese: le dimissioni di Stefano Gabbana e cosa può succedere ora

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Si parla di: Stefano Gabbana lascia Dolce & Gabbana e valuta la vendita della sua partecipazione societaria.

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