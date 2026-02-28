Gli Stati Uniti e Israele si sono impegnati in un'attività militare contro l'Iran, con azioni orchestrate dopo settimane di preparativi. Trump ha condiviso su Truth alcuni dettagli sulla pianificazione e le motivazioni di questa operazione. L'attacco ha coinvolto obiettivi specifici e ha portato a una escalation delle tensioni nella regione, con possibili sviluppi futuri ancora da definire.

Israele e Usa hanno colpito più città in Iran nel giorno della festività ebraica di Shabbat. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che si è trattato di un “attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce esistenziali alla propria sicurezza”. Il presidente Usa Donald Trump, su Truth, ha scritto: “Questa operazione è per difendere il popolo americano dalle minacce di Teheran, che ha tentato di ricostruire il suo programma atomico e stava sviluppando missili balistici a lungo raggio, in grado di raggiungere gli Stati Uniti”. Perché Usa e Israele hanno attaccato l’Iran Gli Usa e Israele si preparano da settimane all’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere ora

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto a colpirePerché Donald Trump ha ordinato l'attacco sull'Iran? La decisione era da giorni nelle mani del presidente, che su Truth ha detto: «Il regime non...

Israele attaca l’Iran (con l’appoggio degli Usa). Ecco cosa può succedere adessoIl ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Israele ha avviato un attacco preventivo contro la Iran per neutralizzare minacce...

Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro

Una raccolta di contenuti su Usa di Trump.

Temi più discussi: Perché gli Usa vogliono schierare l’artiglieria pesante in Iran; Russia-Ucraina, perché gli Usa vogliono un accordo entro l'estate? Il business da 12 mila miliardi con Mosca e l'illusione di Trump; Perché gli Usa di Trump tornano a folgorare l’Agenzia internazionale dell’energia; Ecco perché l’asse tra Usa e UE può essere utile.

Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenariCome si è arrivati all'attacco della notte scorsa di Israele e Stati Uniti all'Iran e cosa succederà adesso: alla vigilia degli attacchi Trump aveva ... fanpage.it

Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere oraTrump ha annunciato su Truth che gli Usa avrebbero colpito obiettivi del militari in Iran, Israele si preparava da settimane a un possibile conflitto ... virgilio.it

I vescovi cattolici attaccano il piano di Donald Trump per l’Abolizione dello Ius soli, definendolo «immorale» in un appello alla Corte Suprema americana. Mentre la Casa Bianca prepara la battaglia davanti al massimo tribunale Usa, l’episcopato cattolico statu - facebook.com facebook

Iran, allerta internazionale: Usa intensificano pressione tra colloqui e minacce di Trump x.com