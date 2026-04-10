Il respiro della Terra secondo appuntamento con il film dedicato a Sebastião Salgado

Si è svolta la seconda proiezione del progetto culturale “Il respiro della Terra – Storie e percorsi sul paesaggio”, promosso dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e da CoopCulture. L’evento, dedicato al documentario su Sebastião Salgado, si è tenuto in una location pubblica e ha coinvolto il pubblico interessato ai temi ambientali e paesaggistici. La rassegna proseguirà con ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane.

Seconda proiezione per il progetto culturale “Il respiro della Terra – Storie e percorsi sul paesaggio”, promosso dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e da CoopCulture. Nel programma ideato da Beniamino Biondi, il paesaggio diventa il filo conduttore che intreccia cammino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Torre Annunziata, ritorna l’appuntamento con il Mercato della terraDomenica 1 febbraio in corso Umberto I stand di produttori campani, focus sulla terzella riccia e laboratori artigianali Ritorna l’appuntamento con... TeateCinema- I film girati in Abruzzo: secondo appuntamento con la proiezione di "Auguri professore"Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica “TeateCinema- I film girati in Abruzzo” giunta alla quarta edizione organizzata... Temi più discussi: Claudio Sapienza – Il Respiro della Terra; Il Respiro della Terra: la personale dell’artista siciliano Claudio Sapienza allo Spazio COMEL; Latina -Il Respiro della Terra-Mostra personale di Claudio Sapienza; Sciatunostro, il respiro di un'isola - Il trailer. Il Respiro della Terra Mostra: la mostra di Claudio Sapienza vincitore del Premio COMEL 2025L’opera che ha conquistato il Premio del Pubblico alla XI edizione del Premio COMEL, Pagine di Esistenza, ha rivelato fin da subito la capacità di Claudio Sapienza di instaurare un dialogo diretto e ... latinaquotidiano.it Claudio Sapienza. Il Respiro della TerraAllo Spazio COMEL di Latina la personale di Claudio Sapienza esplora il dialogo tra uomo e natura con cenere vulcanica dell'Etna, juta, legno e alluminio. itinerarinellarte.it Tra Cuore e Terra ricette calabresi di Patrizia - facebook.com facebook #Luna #ArtemisII La capsula Orion si prepara al rientro sulla Terra, previsto nella notte italiana verso le 2, con una copertura live sui vari canali dalle 18.30. L'ammaraggio avverrà al largo della California. Al #GR1 l'ex atronauta Maurizio Cheli. @MauroZanda x.com