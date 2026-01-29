Torre Annunziata ritorna l’appuntamento con il Mercato della terra

Domenica 1 febbraio torna il Mercato della terra a Torre Annunziata. In corso Umberto I si trovano stand di produttori campani, con specialità come la terzella riccia. Ci sono anche laboratori artigianali aperti ai visitatori. Un appuntamento che richiama appassionati e curiosi in centro città.

Domenica 1 febbraio in corso Umberto I stand di produttori campani, focus sulla terzella riccia e laboratori artigianali. Ritorna l’appuntamento con il Mercato della Terra a Torre Annunziata. Domenica 1 febbraio corso Umberto I (angolo via Gino Alfani, via dei Mille) ospiterà il tradizionale appuntamento mensile organizzato da Slow Food condotta Vesuvio e promosso dall’Amministrazione Comunale, assessorato alle attività produttive. Alle ore 9 l’apertura degli stand degli agricoltori e dei produttori vesuviani e campani. Protagonista della giornata la terzella riccia, presidio slow food. Nel corso della mattinata spazio anche per l’arte bianca con il pastificio Setaro e il laboratorio artigianale di lavorazione delle cuccetelle a cura dell’associazione Familiar-Mente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

