La Commissione Europea conferma fino al 2030 il Centro Europe Direct dell' università d’Annunzio

La Commissione Europea ha confermato che il Centro Europe Direct dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara resterà operativo fino al 2030. L’ateneo ha superato con successo la selezione e potrà continuare a offrire informazioni e servizi sull’Unione Europea ai cittadini della zona. La notizia è arrivata dopo mesi di attesa e conferma l’importanza del centro per la comunità locale.

Rinnovato il contributo per sviluppare iniziative di cittadinanza europea, di formazione e informazione sulle politiche, opportunità e finanziamenti L'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha superato brillantemente la selezione per poter ospitare nuovamente il Centro di informazione comunitaria "Europe Direct Chieti". La rete Europe Direct, promossa e coordinata dalla direzione generale comunicazione della Commissione europea, conta 46 Centri in Italia e più di 400 nell'Unione europea ed è in prima linea nella strategia di comunicazione delle istituzioni europee, costituendo uno strumento unico per dialogare con i cittadini su temi connessi all'Ue a livello locale e regionale.

