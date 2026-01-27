Controcanone letterario incontro con l' autore Johnny L Bertolio alla Passerini Landi
La Biblioteca Passerini Landi ospita un incontro con l’autore Johnny L. Bertolio, dedicato al tema del controcanone letterario. L’appuntamento si svolgerà giovedì 5 febbraio alle 16:30 presso il Salone monumentale. Un’occasione per approfondire riflessioni sulla letteratura e il suo ruolo nella cultura contemporanea, in un contesto sobrio e rispettoso delle normative vigenti.
