Principe Andrea arrestato Re Carlo | La giustizia faccia il suo corso Per l' accusa l' ex principe condivise informazioni con Epstein

L'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che le autorità hanno accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein. L'arresto è avvenuto a Sandringham, mentre il principe festeggiava il suo 66° compleanno con la famiglia. La polizia ha portato via Andrea in modo discreto, senza commentare i dettagli dell’indagine. Re Carlo ha commentato che la giustizia deve seguire il suo percorso. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, in attesa di sviluppi ufficiali.

