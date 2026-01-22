Harry a pezzi | principe in lacrime davanti a giudici mentre parla di Meghan e della morte della madre Diana

Harry si è presentato davanti ai giudici visibilmente commosso, affrontando temi delicati come Meghan e la morte di Diana. Pur avendo già testimoniato in tribunale, questa volta ha mostrato un'umanità più evidente, infrangendo le consuete rigide regole della famiglia reale di mantenere compostezza pubblica. La sua testimonianza apre uno sguardo più intimo sulla propria esperienza e sui lutti che ha affrontato.

Non era la prima volta che parlava in un’aula di tribunale ma stavolta qualcosa deve essere scattato in lui per fargli infrangere il precetto della famiglia reale di non mostrarsi mai sconvolti in pubblico. Il principe Harry ha faticato parecchio a trattenere le lacrime lanciando un nuovo duro attacco nella sua crociata contro i tabloid scandalistici del Regno Unito, ed è stato proprio quando ha parlato in difesa della consorte Meghan e nel ricordo della madre Diana che è stato sopraffatto dall’emozione dopo un discorso di due ore fatto con voce calma e così sommessa da fare faticare chi lo doveva ascoltare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

