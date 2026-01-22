Harry a pezzi | principe in lacrime davanti ai giudici mentre parla di Meghan e della morte della madre Diana

Harry, il principe britannico, si è presentato davanti ai giudici in evidente stato di emozione, parlando di Meghan e della morte della madre Diana. Pur avendo già testimoniato in passato in tribunale, questa volta si è manifestata una reazione più intensa, rompendo con la tradizione di mantenere un’immagine composta. La sua testimonianza ha suscitato interesse e riflessioni sulla gestione delle emozioni di una figura pubblica di così alto profilo.

Non era la prima volta che parlava in un’aula di tribunale ma stavolta qualcosa deve essere scattato in lui per fargli infrangere il precetto della famiglia reale di non mostrarsi mai sconvolti in pubblico. Il principe Harry ha faticato parecchio a trattenere le lacrime lanciando un nuovo duro attacco nella sua crociata contro i tabloid scandalistici del Regno Unito, ed è stato proprio quando ha parlato in difesa della consorte Meghan e nel ricordo della madre Diana che è stato sopraffatto dall’emozione dopo un discorso di due ore fatto con voce calma e così sommessa da fare faticare chi lo doveva ascoltare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

