Il principe George compie 13 anni e da questa età cambiano alcune regole che riguardano la sua posizione nella famiglia reale. In particolare, vengono introdotte nuove norme che influenzano il suo ruolo e i suoi doveri come futuro re d’Inghilterra. La linea di successione non permette più lo stesso tipo di libertà del passato e le restrizioni si fanno più rigide in vista di un possibile regno.

Il destino di chi nasce nella linea di successione non è mai del tutto “libero”. E per Principe George del Galles, primogenito di Principe William e Catherine, Principessa del Galles, le regole iniziano a farsi sempre più stringenti con l’ avvicinarsi dei 13 anni. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il passaggio alla scuola superiore segnerà una nuova fase della sua vita. Il giovane erede lascerà la Lambrook School per prepararsi all’ingresso in un istituto storico come Eton College, dove già sarebbero in corso lavori per garantire standard di sicurezza elevati. Un cambiamento che non riguarda solo l’educazione, ma anche lo stile di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe George compie 13 anni e non sarà più un ragazzino “normale”: scattano le nuove regole per il futuro re d’Inghilterra

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