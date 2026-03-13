Il principe George sta crescendo e somiglia sempre di più a un vecchio re d'Inghilterra

Il principe George sta crescendo e, nelle foto recenti, ricorda sempre di più un vecchio re d’Inghilterra. I confronti tra le immagini del bambino e quelle di un antico sovrano mostrano molte somiglianze, soprattutto nei tratti del volto. Le fotografie antiche e quelle attuali sono state messe a confronto, evidenziando un’apparenza molto simile tra i due.

A chi somiglia il piccolo George? Spulciando le foto degli antichi Royals, ne è emersa una di un vecchio sovrano che sembra essere la fotocopia del principino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Le zone di Milano dove il valore delle case sta crescendo più rapidamenteLe Olimpiadi impattano nei numeri delle compravendite, facendo risaltare alcune aree (+16% al metro quadro).

Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Verona: «Bisogna mettersi sempre in discussione. Lipani sta crescendo, su Pinamonti e Laurienté…»Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere...

Tutti gli aggiornamenti su Il principe George sta crescendo e...

Temi più discussi: Kate e William in visita a Marlborough College, il principe George non andrà a Eton: una rivoluzione; Kate Middleton, la scelta da 60mila sterline per il futuro di George; Epstein Files: ecco tutte le personalità travolte dal maxi-scandalo pedofilia.

Istruzione Principe George: la visita di William e Kate al Marlborough College alimenta le indiscrezioni sul distacco dalle tradizioniIndiscrezioni sul futuro scolastico del Principe George: William e Kate valutano il Marlborough College, evitando Eton in nome della stabilità familiare Domenica 8 marzo 2026, il Principe William e la ... orizzontescuola.it

Il principe George prepara i pasti per i senzatetto con papà William: «È importante iniziare quando sono piccoli, perché capiscano il mondo che li circonda e non vivano ...C’è un’immagine dolcissima che ha colpito l’attenzione e il cuore di tutti, media e fan reali: è quella del principe George, dodici anni, che insieme a suo padre, il principe William, prepara i pasti ... vanityfair.it

George Russell conquista la pole position per la Sprint del GP di Cina 2026 e conferma la forza della Mercedes a Shanghai, ma mette in guardia: tra partenze e degrado gomme la gara potrebbe riservare sorprese - facebook.com facebook

MERCEDES DAVANTI A TUTTI A SHANGHAI George Russell firma il miglior tempo nelle Qualifiche Sprint del GP di Cina e guida la doppietta Mercedes davanti ad Andrea Kimi Antonelli, staccato di 289 millesimi. L’italiano però resta sotto investigazione x.com