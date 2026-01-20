Pesce fresco sulla tavola delle scuole

La scuola di Gabicce Mare si impegna a promuovere un’alimentazione equilibrata attraverso la campagna PappaFish, sostenuta da un contributo regionale di 14mila euro. L’iniziativa mira a introdurre pesce fresco nelle mense scolastiche, favorendo abitudini alimentari sane e consapevoli tra gli studenti. Un progetto che mette al centro la qualità del cibo e l’educazione alimentare, contribuendo alla crescita dei giovani in modo equilibrato e responsabile.

Dal mare, alla tavola delle scuole. Grazie a un contributo regionale di 14mila euro, il omune di Gabicce Mare ha realizzato la 'Campagna educativo-alimentare PappaFish', dedicato alla promozione di una sana e corretta alimentazione nelle mense scolastiche. L'iniziativa punta a introdurre e consolidare l'utilizzo di pesce fresco locale nei menù scolastici, sostituendo progressivamente il prodotto surgelato, con l'obiettivo di valorizzare la filiera ittica marchigiana. Il progetto si articola in due fasi: una prima fase sperimentale, che prevede la somministrazione di piatti a base di pesce, in particolare pesce azzurro, nelle mense scolastiche, con l'obiettivo di accrescere il gradimento dei bambini verso un alimento non sempre facilmente accettato.

