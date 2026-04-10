Il poeta delle stelle

Nel mondo della letteratura, alcune figure sembrano sfuggire a una definizione netta, assumendo un aspetto sfumato e misterioso. Osservandole da vicino, si scopre che la loro presenza contiene dettagli e sfumature che vanno oltre le prime impressioni. Questi personaggi, spesso avvolti da un alone di incertezza, si rivelano più complessi e articolati di quanto si possa pensare a una prima occhiata.

Ci sono figure che sembrano emergere dalla storia con contorni incerti, ma che, osservate con attenzione, rivelano una trama più ricca di quanto appaia. Guido Peppi (o, come fu spesso chiamato dai contemporanei, Guido Stella) appartiene a questa categoria. Nato a Forlì l’8 gennaio 1434 e morto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La forza gentile delle donne protagonista all’Hospice Via delle StelleUn momento di riflessione tra testimonianze, poesia e musica in un incontro dedicato al valore femminile nella società e nei percorsi di cura Si è...

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Rimesta la zuppa delle stelle

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Portate i cannoni nelle discariche: niente bombe fate silenzio, i bimbi dormono. -Alojz Ihan- Poeta siriano Buon #10aprile da #CasaLettori Rovine del Palazzo Reale a Ebla x.com

DISTRETTO DEL COMMERCIO “TERME DEL POETA” La Pasticceria Bacelle Lino nei giorni scorsi ha partecipato alla rubrica televisiva “Gusto” in onda su Canale 5 e questa meravigliosa opportunità rientra nelle attività finanziate dal progetto del Distretto - facebook.com facebook