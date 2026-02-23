Galbiati l' ha fatto ancora | i magici legami delle coppe vinte in Italia e in Spagna con Ellis e Poeta

Galbiati ha vinto ancora, portando il Baskonia alla conquista della Copa del Rey, dopo aver già trionfato in Italia con Trento. La sua vittoria è stata possibile grazie ai legami tra le coppe vinte in Italia e in Spagna, con Ellis e Poeta che hanno contribuito alla vittoria. La squadra ha battuto Real Madrid e Barcellona, confermando le capacità del coach italiano. La formazione ha dimostrato grande determinazione in questa finale.

“Back to back. It's crazy, I love you. Enjoy your night” (Due di fila, è pazzesco. Ti voglio bene, goditi la serata). Paolo Galbiati, 42 anni, è circondato dai giornalisti nella sala stampa della nuova Roig Arena di Valencia, in Spagna, dove da quest’anno allena il Baskonia. Ha appena vinto la Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola, da sfavorito, battendo Real Madrid e Barcellona. Paolo Galbiati l’ha fatto ancora. Un anno fa, a Torino, festeggiava il primo trofeo della storia di Trento, in finale contro Milano: una Coppa Italia indimenticabile, fatta di sogni, progetti e giovani. Il suo Mvp, allora, era stato Quinn Ellis, 22 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Le vittorie di Peppe Poeta e Paolo Galbiati: il che avanzaPeppe Poeta e Paolo Galbiati ottengono due vittorie importanti grazie alla loro strategia innovativa. Il Bari festeggia i suoi 118 anni: in Comune esposte maglie storiche e coppe vinteIl Bari celebra il suo 118º anniversario con una mostra di maglie storiche e trofei. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Paolo Galbiati, il genio italiano del basket che fa furore in Spagna!; Giordano Bortolani ad Amadori Protein Talk: Paolo Galbiati uno dei primi allenatori che ha creduto in me; Copa del Rey 2026, il Baskonia di Paolo Galbiati e il Barça in semifinale; Filippo Galbiati premiato con la Rosa Camuna: il sindaco-medico di Casatenovo per Crans Montana. Un brianzolo sul tetto di Spagna: chi è l'allenatore che ha fatto l'impresa in Copa del ReyIl tecnico brianzolo Paolo Galbiati conquista la Copa del Rey 2026 col Baskonia battendo il Real Madrid di Scariolo. monza-news.it Galbiati conquista la Copa del Rey con Baskonia: «Sono un sopravvissuto, giochiamo per i ricordi»Il capolavoro di Paolo Galbiati, che a un anno di distanza dalla vittoria della sua seconda Coppa Italia alza al cielo la sua prima Copa del Rey, vinta con ... pianetabasket.com Il mondo di Fra - I viaggi on the road di Francesca Galbiati - facebook.com facebook