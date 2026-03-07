La forza gentile delle donne protagonista all’Hospice Via delle Stelle

Un momento di riflessione tra testimonianze, poesia e musica in un incontro dedicato al valore femminile nella società e nei percorsi di cura Si è svolto questa mattina all’Hospice Via delle Stelle con l’incontro dal titolo "Nel nome delle donne. la forza gentile che trasforma il mondo", promosso nell’ambito delle iniziative di Spazio Cultura- "La cultura che cura", il progetto che porta arte, pensiero e relazioni umane all’interno della realtà dell’Hospice. Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’Hospice Vincenzo Nociti, che ha evidenziato il significato profondo dell’iniziativa. Nel suo intervento ha sottolineato come l’evento non sia stato soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per riconoscere il contributo quotidiano delle donne, fatto di cura, dedizione e resilienza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

