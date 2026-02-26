L’immagine è creata con l’intelligenza artificiale. Si vede una famiglia di spalle, con mamma, papà e due bambini, che si tengono per mano mentre, in piedi su una riva, guardano quella che è presumibilmente la loro casa, in aperta campagna, invasa da 3040 centimetri d’acqua. In alto la scritta: "“2.500“ ettari di tracimazione libera tra Fossolo e Russi. Il rischio è reale. Il tempo è adesso". È lo scenario più spaventoso per le tante famiglie che hanno subìto il trauma dell’alluvione nel 2023 e 2024, ma anche per chi ha visto amici e parenti lottare con le conseguenze del disastro. La locandina, che annuncia un evento organizzato dal Comitato Forese Faenza Fluire e da Fiume Vivo che si terrà nella sala polivalente di Fossolo (via Fossolo 152) il 3 marzo alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area allagabile a Fossolo. Polemica e paura a Russi per i volantini dei comitati. La sindaca: "Strumentali"

Azione studentesca. Polemica sui volantini"L’ennesimo attacco alla democrazia e alla libertà di insegnamento": è così che la Cgil Forlì-Cesena, insieme a Flc (la sigla che si occupa della...

Accuse ai docenti nei volantini, scoppia la polemica. La Cgil: "No alla propaganda nelle scuole"Flc Cgil, Cgil e Rete degli Studenti Medi condannano l’iniziativa di Azione Studentesca davanti agli istituti del Forlivese-Cesenate: "Attacco alla...