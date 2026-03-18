La squadra ha segnato appena 24 gol in tutto il campionato, condividendo il record del minor numero di reti realizzate con due altre formazioni. La sua produzione offensiva si colloca all’ultimo posto nella classifica della Lega Pro, evidenziando le difficoltà offensive affrontate durante la stagione. La situazione coinvolge le partite giocate contro il Pontedera e la Pro Patria.

La Samb con Pontedera e Pro Patria, con solo 24 reti realizzate, risulta essere il peggiore attacco di tutta la Lega Pro. Numeri che evidenziano le evidenti difficoltà in fase realizzativa dell’undici rossoblù. Di queste 24 reti, otto sono state messe a segno da Umberto Eusepi che nonostante tutto e tutti ed i pochi palloni giocabili sotto la porta avversaria, ha messo il timbro su successi importanti come quello di Guidonia. Per quanto riguarda gli altri attaccanti la capacità realizzativa è pari allo zero, o quasi. Konate ha messo a segno due gol, mentre uno a testa per Stoppa e Marranzino. Sono ancora a secco Martins, Parigini e Lonardo. Quest’ultimo tornato alla Samb nel mercato di gennaio, secondo l’ex diesse Stefano De Angelis e la società, doveva essere la panacea di tutti i mali dell’attacco della Samb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb ha il peggior attacco della Lega Pro

Articoli correlati

Leggi anche: Corteo pro pal, l'attacco della Lega: "Hanno paralizzato la città. E' stata una prepotenza verso tutti"

Samb, diciotto punti il terzo peggior ruolinoI diciotto punti in classifica totalizzati dalla Samb in questa prima parte di campionato, rappresentano il terzo peggiore score del club rossoblù da...

Una raccolta di contenuti su La Samb ha il peggior attacco della...

Temi più discussi: LEGA PRO, SAMB-CAMPOBASSO 0-1 (FOTOGALLERY) - AGENZIA FOTOSPOT - IT; Corsa salvezza, la Samb cerca continuità; Samb verso la trasferta in Umbria, due ex rossoblù nella Ternana; Verdetto da Ascoli: per la B è corsa a due. Pianese-boom, adesso è quarta. Resuscita la Samb.

Samb verso la trasferta in Umbria, due ex rossoblù nella TernanaSono il centrocampista Andrea Vallocchia e l’esterno sinistro difensivo Marco Pagliari La Samb con Pontedera e Pro Patria, con solo 24 reti realizzate, risulta essere il peggiore attacco di tutta la L ... youtvrs.it

La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di MussiIl momento della Sambenedettese è più che mai delicato, l'ennesimo cambio stagionale in panchina non ha portato a nessun risultato sperato, e la squadra si trova ora nella zona playout del Girone B di ... tuttomercatoweb.com

Lega Pro, una giornata speciale a Casa Milan per gli addetti ai lavori x.com

Lega Pro - facebook.com facebook