Svolta al Politecnico di Milano | sarà la prima università a energia 100% pulita grazie a un accordo con A2A

Il Politecnico di Milano ha stipulato un accordo con un fornitore di energia, impegnandosi a coprire tutto il fabbisogno elettrico dei suoi campus con energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Questa decisione rende l’ateneo la prima università italiana a utilizzare il 100% di energia pulita. La transizione interessa tutte le aree delle strutture universitarie, eliminando l’uso di energia da fonti fossili.

Il Politecnico di Milano coprirà l’intero fabbisogno elettrico dei suoi campus utilizzando esclusivamente energia da fonti rinnovabili. L’ateneo ha siglato un accordo di fornitura a lungo termine (PPA, Power purchase agreement) con A2A energia, la società controllata dal gruppo A2A. L’intesa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Università svelate - eventi al Politecnico di Milano e nei poli territorialiLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend In...

Università, Oxoford è la migliore d’Europa. Tra le italiane in testa il Politecnico di Milano al 45° posto(Adnkronos) – E’ l’Università di Oxford la migliore università d’Europa, salita dal terzo posto dello scorso anno superando l’Eth di Zurigo.

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Svolta al Politecnico di Milano: sarà la prima università a energia 100% pulita grazie a un accordo con A2AUn nuovo parco solare nel Nord Italia e una fornitura da 35.000 MWh l'anno: il piano dell'ateneo milanese per diventare un modello di sostenibilità (e risparmio) per tutta la Pubblica Amministrazione ... milanotoday.it

Al via al Politecnico di Milano il Master Learning Lab DatacenterPer rispondere a queste esigenze formative prenderà il via il prossimo 8 maggio al Politecnico di Milano, il percorso di formazione d’eccellenza in ambito Real Estate Learning Lab Datacenter , nato ... datamanager.it

Politecnico di Milano tra le migliori università al mondo per la comunicazione secondo la ricerca .university – Global University Ranking 2026, realizzata da @Lundquist. Un riconoscimento che conferma un percorso di crescita culturale e strategica: oggi la co x.com

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