Politecnico e A2A | l’accordo green che rivoluziona l’energia universitaria

Il Politecnico di Milano ha firmato un accordo con A2A energia per assicurare che gli approvvigionamenti elettrici dei campus siano coperti interamente da fonti rinnovabili. L’intesa prevede l’utilizzo di energia proveniente da fonti sostenibili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle attività universitarie. La collaborazione mira a promuovere pratiche più ecologiche e a rendere più sostenibile la gestione energetica delle strutture universitarie.

Il Politecnico di Milano ha siglato un accordo strategico con A2A energia per garantire l’approvvigionamento elettrico dei propri campus esclusivamente tramite fonti. L’intesa, che vedrà l’operatività dal prossimo maggio 2026, stabilisce una fornitura annua di circa 35.000 megawattora (MWh) per l’ateneo, segnando un precedente importante per la gestione energetica della pubblica amministrazione. L’operazione si basa su un contratto di acquisto a lungo termine, noto come PPA (Power purchase agreement), della durata di otto anni. Per coprire il fabbisogno energetico dell’università, A2A prevede di impiegare oltre il cinquanta per cento dell’energia derivante da un nuovo impianto fotovoltaico che il gruppo costruirà specificamente nel territorio del Nord Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politecnico e A2A: l’accordo green che rivoluziona l’energia universitaria Svolta al Politecnico di Milano: sarà la prima università a energia 100% pulita grazie a un accordo con A2AIl Politecnico di Milano coprirà l’intero fabbisogno elettrico dei suoi campus utilizzando esclusivamente energia da fonti rinnovabili. Cascina, con 'Luce insieme' l'energia elettrica diventa green: presentato l'accordo tra comune ed Ecofor ServiceDalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Argomenti più discussi: Politecnico di Milano e A2A, siglato accordo per fornitura energia pulita; Anche Patrick Oungre, ceo di A2A Life Ventures, a Umanocentrismo Summit di Industria Italiana (22 aprile, 10.10-11.30). Politecnico di Milano e A2A, siglato accordo per fornitura energia pulitaIl Politecnico di Milano e A2A, attraverso la controllata A2A Energia, hanno siglato un Power Purchase Agreement della durata ... cremonaoggi.it PoliMi e A2a, accordo per la fornitura di energia green: il 100% del fabbisogno dell’Università da fonti rinnovabiliAccordo di otto anni tra il Politecnico di Milano e il Gruppo A2A per la fornitura di 35mila MWh annui di energia pulita: un modello innovativo di Power Purchase Agreement per la decarbonizzazione del ... affaritaliani.it Il Politecnico firma un accordo storico con A2A: l'intero fabbisogno dei campus sarà coperto da fonti rinnovabili, con un nuovo parco solare dedicato. È la prima volta in Italia per una PA. Tutti i dettagli del piano - facebook.com facebook