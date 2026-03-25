A partire dal liceo Garibaldi, è stato avviato un progetto scolastico dedicato all’educazione digitale, chiamato

In aula si alterneranno docenti, esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti e rappresentanti della polizia postale per parlare, fra le altre cose, di privacy e reputazione online, di contrasto all’hate speech (espressioni di odio, ndr), del funzionamento degli algoritmi e della navigazione consapevole, senza tralasciare gli illeciti digitali e l’intelligenza artificiale. Parte dal liceo classico Garibaldi il progetto per il rilascio del patentino digitale promosso dal Corecom Sicilia, il Comitato regionale per le comunicazioni, che opera come organo funzionale territoriale dell’Agcom ma anche come organismo di consulenza della Giunta e dell’Ars in materia di comunicazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - A scuola si studiano social, hater e algoritmi: parte dal liceo Garibaldi il progetto per il "patentino digitale"

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