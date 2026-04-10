Il parcheggio del San Matteo di Pavia è al centro di un dibattito pubblico dopo che anche la Cisl ha richiesto un intervento urgente. La questione riguarda la carenza di posti auto e le difficoltà che i cittadini incontrano quotidianamente. Nei giorni scorsi, la Uil aveva già organizzato un presidio in Strada Campeggi per evidenziare il problema. Ora, anche il sindacato chiede un piano straordinario per affrontare la situazione.

Pavia, 10 aprile 2026 – Dopo la Uil che ha organizzato un presidio in Strada Campeggi per sottolineare le difficoltà che si trascinano da anni legate alla viabilità della zona attorno al San Matteo, anche la Cisl interviene e lo fa con una lettera inviata al sindaco Michele Lissia e ai vertici del policlinico. Da anni, infatti, si parla della costruzione di un parcheggio multipiano che non è mai iniziato, mentre sono insufficienti gli spazi per la sosta. “La conseguenza – scrive la Cisl Pavia Lodi – è una viabilità estremamente congestionata nell’area del San Matteo”. Il parcheggio di Strada Campeggi al quale si accede attraverso una sbarra, non è accessibile se non ci sono posti liberi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parcheggio del San Matteo di Pavia diventa un caso: ora anche la Cisl chiede un piano straordinario

Pavia, torna a pagamento il parcheggio del San MatteoPavia, 19 gennaio 2026 – Da oggi è tornato a pagamento il parcheggio di Strada Campeggi che viene utilizzato dagli utenti del San Matteo.

Ospedale Fabrizio Spaziani, la Cisl chiede parcheggio sicuro per i dipendentiPersonale costretto a sostare lontano dall’ingresso: rischio furti e aggressioni, il sindacato sollecita interventi concreti della Direzione La Cisl...

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Il parcheggio del San Matteo di Pavia diventa un caso: ora anche la Cisl chiede un piano straordinarioPavia, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera al sindaco e ai vertici del policlinico. Qualche giorno fa la Uil aveva organizzato un presidio in Strada Campeggi ... ilgiorno.it

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Oggi sul mio blog la dolcissima Madonna con il Bambino nella Chiesa di San Matteo. - facebook.com facebook