Pavia torna a pagamento il parcheggio del San Matteo
A Pavia, a partire da oggi, il parcheggio di Strada Campeggi, utilizzato dai visitatori dell'ospedale San Matteo, è nuovamente soggetto a pagamento. La misura riguarda tutti gli utenti che desiderano sostare nelle aree designate lungo la strada, con l’obiettivo di regolare la sosta e migliorare la gestione del traffico nelle vicinanze dell’ospedale.
Pavia, 19 gennaio 2026 – Da oggi è tornato a pagamento il parcheggio di Strada Campeggi che viene utilizzato dagli utenti del San Matteo. Dopo il grave danneggiamento causato dal furto avvenuto nell’agosto scorso, sono stati completati i lavori di ripristino e l’installate delle nuove casse automatiche. Contrariamente a quanto avveniva prima, però, il pagamento della sosta non deve essere effettuato al parcheggio, le casse sono state collocate all’interno del perimetro ospedaliero, in prossimità della portineria di accesso da Strada Campeggi. “E’ stata una scelta effettuata per aumentare il livello di sicurezza e protezione delle apparecchiature”, fanno sapere dal San Matteo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
