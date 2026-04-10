Lunedì pomeriggio alle 16:10 torna su Rai 1 una nuova puntata de Il paradiso delle signore, la soap opera in onda dal 2015. Tra i protagonisti, Adelaide si trova improvvisamente in una situazione inattesa, senza averla prevista. La trama si concentra sugli sviluppi di questa scena, mentre i personaggi si muovono in un contesto di relazioni complicate e colpi di scena. L’appuntamento è fissato per il prossimo lunedì.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 146. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 aprile Nella puntata precedente del 10 aprile. Venerdì 10 aprile avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Agata si dimette dall’incarico a Firenze, ma ai suoi racconta l’ennesima bugia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 aprile 2026: Adelaide colta alla sprovvista

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Il Paradiso delle Signore, il cameo di Giannandrea PecorelliVedere Giannandrea Pecorelli - il mitico produttore de Il Paradiso delle Signore - in queste puntate è stata un'emozione! tvserial.it

Vanessa Gravina - Offic.Page. . Adelaide ha lasciato il convento ed è tornata ai suoi affetti più cari: ha riabbracciato la sua Odile e ritrovato la sua famiglia. Per lei è un nuovo inizio Eccola nei tre momenti che la riguardano nella puntata di oggi #IlParadiso - facebook.com facebook