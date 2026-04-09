Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, non ci saranno sorprese per il personaggio di Delia, mentre Adelaide torna a Milano. La puntata prosegue seguendo le vicende dei personaggi principali della soap, con i consueti sviluppi legati alle loro relazioni e alle attività al grande magazzino. La narrazione si concentra sugli eventi quotidiani che coinvolgono i protagonisti della serie.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata continuerà a raccontare bugie sulla pausa del corso di restauro a Firenze, durante una chiacchierata con Roberto però si lascerà sfuggire un'importante rivelazione. Al Paradiso erano tutti convinti che la sorpresa annunciata da Botteri fosse destinata a Delia ma scopriranno che non è così. L'uomo infatti non le chiederà di sposarlo, Concetta e Irene per evitare che la Venere resti delusa troveranno una soluzione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 aprile 2026: nessuna sorpresa per Delia, Adelaide torna a Milano

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 7 al 10 aprile: delusione per Delia, Adelaide torna a sorpresa a MilanoSarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore.

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