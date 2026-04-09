Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13-17 aprile | la verità su Matteo cambia tutto Cosa succede tra Irene e Cesare? Adelaide indaga

Le nuove puntate di “Il Paradiso delle Signore“, in onda su Rai 1 dal 13 al 17 aprile 2026, si preannunciano ricche di tensioni emotive, colpi di scena e sviluppi decisivi per diversi protagonisti. Ad aprire la settimana è l’entusiasmo di Caterina, pronta a presentare i propri bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 14 al 18 marzo: Umberto caccia Stefania. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ANTICIPAZIONI Stasera #8aprile ‘Di Bella sul 28’ in diretta su #Tv2000 alle 21.05. Conduce @AntDiBella Focus sul cessate il fuoco tra #StatiUniti e #Iran Ospiti: Gianfranco Rotondi @FratellidItalia @grotondi Ernesto Ruffini promotore dei comitati ‘Più x.com