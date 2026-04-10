Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, si assisterà a una scena tra Irene e Johnny che prenderà una piega inaspettata. I protagonisti si troveranno coinvolti in un episodio che cambierà il loro rapporto. La puntata si concentra su interazioni tra i personaggi principali, offrendo ai telespettatori nuovi sviluppi sulla trama.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata deciderà di lasciare il lavoro a Firenze, ai suoi genitori però racconterà un'altra bugia. Tancredi informerà Rosa che la presentazione del suo libro si terrà in Francia, Marcello le regalerà una guida di Parigi e la incoraggerà ad andare perché si tratta di un'importante occasione. Nel frattempo accadrà qualcosa di inaspettato tra Irene e Johnny durante le prove generali della recita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10 aprile 2026: tra Irene e Johnny succede qualcosa di inaspettato

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 aprile 2026: la svolta tra Johnny e IreneNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

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1^Tv - Alle 22.30 “Oltre il paradiso” stagione 2 ep.4 “Un biglietto d’addio” - ” La squadra di Humphrey indaga su un apparente suicidio, che si rivela una messinscena orchestrata per favorire il ricongiungimento tra una madre e una figlia segnata da un pass x.com