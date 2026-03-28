Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 3 aprile | bacio tra Irene e Johnny

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile, si registra un momento di intimità tra i personaggi Irene e Johnny, che si traduce in un bacio. L’episodio si svolge mentre Johnny si trova in compagnia di Irene per confortarla dopo la perdita di un amico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile. Mentre lo consola per la perdita di un amico, scatta un bacio tra Irene e Johnny. Matteo e Marina, ormai certi di non poter costruire un futuro insieme, si salutano definitivamente. Prima di partire, però, la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri è impegnato a preparare un abito con l’intenzione di chiederle di sposarlo. Nel frattempo, Don Saverio suggerisce a Enrico di organizzare la consueta recita di Pasquetta per i piccoli dell’ospedale, e Agata rientra inaspettatamente da Firenze. Odile, incoraggiata da Ettore, decide di troncare ogni legame con Umberto. Intanto Irene cerca di confortare Johnny dopo aver appreso della morte del suo amico Brian in Vietnam, e tra i due scatta un bacio carico di emozione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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