Venerdì alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 partita nel 2015. Tra i personaggi principali, Johnny e Irene si trovano al centro di una svolta nella loro storia. Le anticipazioni del 10 aprile 2026 indicano che la puntata sarà caratterizzata da sviluppi importanti per le loro vicende. La serie segue le vicende di un grande magazzino e delle persone che vi lavorano.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 145. Tra Johnny e Irene succede qualcosa di inaspettato: ecco le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026. Nella puntata precedente di giovedì 9 aprile. Giovedì 9 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Agata continua a mentire sulla ripresa del corso di restauro a Firenze, ma poi si apre con Roberto e gli fa una rivelazione importante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 aprile 2026: la svolta tra Johnny e Irene

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 3 aprile: bacio tra Irene e Johnny

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 aprile 2026: Johnny e Irene parlano del bacio, intanto Matteo…Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori...

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile 2026: Irene prende una decisione e spiazza Johnny; Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Irene prende le distanze da Johnny; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Irene-Johnny, passione irresistibile; Il paradiso delle signore - S10E133 - Episodio 133 - Video.

Il Paradiso, trame al 24/4: Johnny diventa ricco e vuole andare via, Irene sconvoltaLa vincita all’incontro di boxe spingerà Johnny a progettare un viaggio, mentre Irene, vicina alle nozze, resterà turbata dai suoi sogni di libertà ... it.blastingnews.com

Il paradiso delle signore anticipazioni, Matteo sconvolto da rivelazioni compromettentiAnticipazioni Il paradiso delle signore del 7 aprile 2026 Martedì 7 aprile 2026, alle 16:10 su Rai 1, torna Il paradiso delle signore con la puntata n ... assodigitale.it

E Johnny prese il fucile di Dalton Trumbo. Uno dei libri più dolorosi ed angoscianti che abbia mai letto. Tante lacrime e ad un certo punto ho dovuto mollare per leggere altro e poi tornarci sopra, tanto era il dolore… La guerra fa schifo, la guerra è orribile. Eppu - facebook.com facebook