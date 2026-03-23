L'Aquila - Interruzione programmata del servizio idrico nel capoluogo abruzzese per interventi sulla rete: disagi limitati ma necessari per manutenzione e miglioramento infrastrutturale cittadino L’Aquila si prepara a una temporanea sospensione dell’erogazione idrica prevista per la giornata di martedì 24 marzo, a causa di interventi programmati sulla rete di distribuzione. A comunicarlo è l’ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua S.p.A., che ha reso noti tempi e aree interessate dall’operazione. Nel dettaglio, l’interruzione del servizio sarà attiva dalle ore 8:30 alle 13:30, fascia oraria individuata per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e con il minor impatto possibile sulla popolazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - L’Aquila senz’acqua per lavori: ecco le zone coinvolte e gli orari

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