Stop temporaneo all’acqua per disservizio elettrico all’impianto idrico ecco le zone interessate

Questa mattina, un guasto elettrico nell’impianto idrico ha causato la sospensione temporanea della fornitura d’acqua nelle zone di Camaro. La problematica riguarda l’interruzione dell’erogazione causata dall’intervento di riparazione necessario per ripristinare il servizio. Le autorità hanno comunicato che la sospensione riguarda le aree coinvolte dal disservizio elettrico. La situazione rimane sotto monitoraggio fino alla risoluzione del problema.

Un disservizio elettrico nell’impianto idrico che rifornisce la zona di Camaro provoca questa mattina una sospensione temporanea della distribuzione dell’acqua. Sono interessate le utenze comprese tra lo svincolo autostradale di Messina Centro e Contrada Luce. Secondo quanto comunicato dal fornitore dell’energia, i lavori dovrebbero terminare entro le ore 15:00 di oggi, lunedì 9 marzo. Contestualmente, i tecnici Amam provvederanno al riavvio della distribuzione idrica in rete. Le vie interessate dal disservizio comprendono: via Spadafora, via Annibale, via Comunale Camaro, via P. Ruggeri e vie limitrofe, Contrada Luce Gli utenti possono consultare aggiornamenti sul sito ufficiale e sulle pagine social di Amam, oppure segnalare eventuali necessità al numero dedicato 090. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

