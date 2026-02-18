Dieta fibremaxxing | cos’è il nuovo trend di TikTok e cosa dice davvero la scienza sulle fibre

Il trend delle fibremaxxing è nato su TikTok, quando alcuni creator hanno condiviso piatti ricchi di legumi, verdure e cereali integrali, spingendo a consumare più fibre. Questa moda si diffonde rapidamente tra gli utenti, che cercano di perdere peso e migliorare il benessere intestinale. Molti seguono consigli pratici, come aggiungere semi e cereali alle ricette quotidiane. La quantità di fibre consigliata varia, ma alcuni sembrano puntare a superare le raccomandazioni ufficiali. La domanda rimane: quanto conviene spingersi oltre?

È sempre più frequente sentire parlare sui social del trend del fibremaxxing. Creator e influencer hanno iniziato a mostrare piatti stracolmi di legumi, verdure, cereali integrali e semi, invitando le persone ad aumentare al massimo la loro assunzione giornaliera di fibre, in modo da dimagrire, sgonfiarsi e salvaguardare la salute dell’intestino. L’idea di fondo non è sbagliata, poiché le fibre sono considerate un pilastro per una dieta sana ed equilibrata e molto spesso sono introdotte in quantità non sufficienti all’interno del corpo umano. Tuttavia, il trend proposto può risultare estremo e offrire più effetti negativi che positivi per la salute. 🔗 Leggi su Dilei.it

