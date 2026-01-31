Questa mattina il Napoli ha annunciato ufficialmente la cessione di Luca Marianucci al Torino. L’attaccante lascia così la squadra partenopea dopo aver trovato un nuovo club, chiudendo un capitolo della sua carriera e aprendone uno nuovo in Piemonte.

Mancava solo l'ufficialità, arrivata oggi: Luca Marianucci lascia il Napoli è diventa un giocatore del Torino. Ieri la firma sui contratti e questa mattina l'arrivo del difensore ex Empoli all'aeroporto di Caselle, in direzione del centro sportivo granata. La scintilla tra Marianucci ed Antonio Conte non è mai sbocciata realmente, in questi sei mesi poche presenze e pochi minuti in campo con la maglia del Napoli per il centrale, anche se il cartellino del giocatore resterà di proprietà degli azzurri. Primavera, Napoli-Cesena 2-1: vittoria al 90' per gli azzurrini «La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci al Torino Football Club. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Marianucci al Torino

Approfondimenti su Calciomercato Napoli

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione temporanea del centrocampista Giuseppe De Martino alla Gelbison, club di Serie D, fino al termine della stagione.

Il Torino ha concluso due acquisti all’ultimo minuto, sorprendendo tutti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Calciomercato Napoli, novità En Nesyri Le ultime di MORETTO su Lang e LUCCA

Ultime notizie su Calciomercato Napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, ufficiale un'altra operazione in uscita: il comunicato; Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Lang al Galatasaray e Lucca al Nottingham Forest; Calciomercato, ufficiale: Giovane è un nuovo giocatore del Napoli. VIDEO; Il Galatasaray presenta Lang: è ufficiale il trasferimento dal Napoli.

Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Marianucci al TorinoMancava solo l'ufficialità, arrivata oggi: Luca Marianucci lascia il Napoli è diventa un giocatore del Torino. Ieri la firma sui ... msn.com

Ufficiale - Napoli, Marianucci è un nuovo calciatore del Torino: la formulaCalciomercato SSC Napoli, Adesso è anche ufficiale, Luca Marianucci ceduto in prestito al Torino: cessione per la rosa di Antonio Conte, col difensore che per i prossimi sei mesi vestirà la maglia gra ... msn.com

Calciomercato: Napoli pronto a chiudere per Sulemana in prestito con diritto di riscatto. Ma in caso di addio di Lookman resterà all'Atalanta bit.ly/3Mi56ZF #AsRoma x.com

In casa Napoli resta accesa la pista che porta ad Alisson Santos, esterno 23enne dello […] #alissonsantos #calciomercato #napoli #calcionapoli #ultimenotizie #calciomercato #napoli #alissonsantos #calcionapoli #seriec - facebook.com facebook