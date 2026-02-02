Marianucci buona la prima col Torino
Luca Marianucci ha esordito in campionato con il Torino, ottenendo subito una vittoria. Il giocatore, arrivato in prestito dal Napoli, è partito titolare nella partita vinta 1-0 contro il Lecce. È stato un debutto positivo per il giovane, che ha dato buone risposte al tecnico Baroni.
Luca Marianucci è arrivato a Torino in prestito dal Napoli e, nella vittoria in campionato contro il Lecce 1-0, Baroni lo ha schierato titolare. La Stampa scrive: Buona la prima per le novità di mercato arrivate negli ultimi giorni. Il difensore arrivato in prestito secco dal Napoli è rimasto in campo per tutta la sfida, una sensazione che non provava dall’unica volta in cui era partito titolare, a fine settembre contro il Milan. Ha cominciato con l’approccio giusto. Sembrava essere vicino alla Cremonese, ma alla fine il difensore ex Empoli, dopo il pochissimo spazio trovato a Napoli, ha scelto di approdare al Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
