Il Napoli accelera per Alajbegovic

Il Napoli sta accelerando sui negoziati per il talento bosniaco del Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo ha manifestato forte interesse per il giocatore, cercando di concludere l’operazione prima che altri club si muovano. La trattativa si concentra sulla volontà di portare il calciatore in azzurro, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza. Al momento, non sono state rese note le cifre dell’eventuale accordo.

Il direttore sportivo Giovanni Manna punta con decisone il bosniaco Alajbegovic del Bayer Leverkusen, anticipando la forte concorrenza per portarlo al Napoli. “Servono investimenti mirati, su giovani già pronti per essere protagonisti. E capaci di lottare per grandi obiettivi. Come Kerim Alajbegovic, talento bosniaco appena 18enne: uno dei “giustizieri dell’Italia” nella corsa mondiale, su cui si sono fiondati tutti i top club. Alajbegovic può giocare a destra o a sinistra di un tridente offensivo, ma anche agire da sotto-punta. Piedi dolci, velocità palla al piede e sfrontatezza nell’uno contro uno: caratteristiche uniche, merce rara in un ragazzino appena maggiorenne”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli accelera per Alajbegovic Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, futuro giovane e ambizioso: Alajbegovic il sogno, Manna accelera” Napoli e Roma, duello per Alajbegovic: è lui il nuovo YildizIl calciomercato dei talenti generazionali si infiamma sull’asse Napoli-Roma, con le due potenze del Sud pronte a sfidarsi per il profilo che gli... Napoli scatenato, arriva il nuovo Kvaratskhelia Temi più discussi: Alajbegovic, il Napoli fa sul serio: Manna accelera per evitare un rischio – GdS; Calciomercato, obiettivi Napoli: il Milan accelera per Goretzka; Calciomercato Serie A – Napoli su Richard Ríos: le ultimissime; Napoli, lavori a Bagnoli: mare ok, ora si accelera sui dragaggi. Il 14 riunione a Roma. Il Napoli accelera per AlajbegovicForzAzzurri.net - Manna insiste per il talento bosniaco per anticipare la concorrenza. Il direttore sportivo Giovanni Manna punta con decisone il bosniaco Alajbegovic del ... forzazzurri.net Il Napoli accelera per Alajbegovic. Il prezzo del nuovo KvaratskheliaGiovanni Manna, Direttore Sportivo, ha sul taccuino diversi nomi per rinforzare ulteriormente una squadra, quella del Napoli, che a ranghi completi ha dimostrato di essere molto competitiva. In Campan ... msn.com Alajbegovic, il “nuovo Kvara”: Napoli in pressing Il Napoli accelera sul futuro e punta forte su Kerim Alajbegovic, talento offensivo che sta attirando l’attenzione di mezza Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club azzurro vuole muoversi in anticipo per - facebook.com facebook #Alajbegovic, il #Napoli fa sul serio: #Manna accelera per evitare un rischio x.com