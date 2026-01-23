Paolo e Abu due ragazzi diversi due miti indifesi vittime anzitutto dell' indifferenza e dell' omertà

Paolo e Abu sono due giovani, simboli di vulnerabilità e fragilità, vittime di un sistema che spesso preferisce l’indifferenza e l'omertà. Gli insegnanti, figure di riferimento, hanno il compito di ascoltare e intervenire, ma quando scelgono di tacere di fronte a situazioni critiche, contribuiscono a un’ingiustizia più grande. La responsabilità e l’impegno sono fondamentali per prevenire tragedie e garantire un ambiente sicuro e solidale.

Gli insegnanti hanno molti alibi e qualche aggravante che perdonare non si può specie se sfocia in tragedia come nel caso del biondo, "diverso" Paolo Mendico, indotto a suicidarsi a 14 anni da una banda di bulli risaputi da tutti. Immediatamente l'istituto ha fatto quadrato, puntando a ridurre la vittima a un "figlio del bosco", un disadattato prodotto da una famiglia di squinternati. Le famiglie possono anche essere neorurali o dissociate, ma basta questo a scaricare un agnello alla mercé dei lupi? Al funerale di Paolo non andò nessuno; a debita distanza, quelli che lo avevano spinto ad ammazzarsi, nessuno dei quali ha pagato, ridevano, filmavano; le allusioni e gli insulti non si sono fermati neanche dopo.

