L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che il momento attuale è decisivo, con lo scudetto che sembra nelle mani dell’Inter. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra cerca di dimenticare subito quella sconfitta per ripartire con determinazione, sperando in un passo falso della capolista, che è stata recentemente sconfitta nel derby.

MILANO - Dimenticare la sconfitta con la Lazio per ripartire alla grande, sperando sempre in un passo falso della capolista Inter, appena battuta nel derby. È il proposito di Massimiliano Allegri che, in vista della sfida casalinga con il Torino, assicura innanzitutto di aver archiviato lo sfogo 'anti-Pulisic' di Leao dell'Olimpico. "Dopo una lite si fa sempre la pace. - ammette sorridendo l'allenatore del Milan in conferenza stampa - Sono cose che succedono in una stagione dove contano molto i punti. Siamo in un momento decisivo, domani abbiamo una partita molto importante da vincere contro un Torino che, da quando è arrivato D'Aversa, ha fatto ottimi risultati". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Siamo in un momento decisivo, scudetto nelle mani dell'inter"

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