Il Napoli sta per esercitare il diritto di riscatto su Rasmus Højlund, con un investimento di 44 milioni di euro. La società ha deciso di confermarlo, rendendolo un giocatore a tutti gli effetti della squadra. La trattativa per il trasferimento è ormai definita e l’accordo dovrebbe essere ufficializzato a breve. Højlund continuerà la sua avventura con il club partenopeo.

Il futuro di Rasmus Højlund sembra ormai scritto: il Napoli è pronto a renderlo un giocatore azzurro a titolo definitivo. Dopo mesi di rendimento convincente, la società partenopea ha deciso di puntare con decisione sull’attaccante danese arrivato in prestito dal Manchester United. La conferma è arrivata anche dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna, mentre l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiunto ulteriori dettagli economici sull’operazione. “La SSC Napoli attiverà la clausola di acquisto da 44 milioni di euro per Rasmus Højlund, come già riportato. Il direttore Giovanni Manna ha confermato: ‘Non ci sono dubbi. Rasmus resterà qui. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Højlund resta: il Napoli pronto al riscatto da 44 milioni

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