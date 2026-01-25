Kylian Thuram ha recentemente dichiarato alla Gazzetta dello Sport di sentirsi bene alla Juventus e di voler cominciare a conquistare trofei con i bianconeri. Ha inoltre affermato di non escludere la possibilità di un futuro con lo Scudetto, ma ha chiarito di non aver mai pensato di trasferirsi all’Inter. Le sue parole evidenziano l’impegno e la determinazione del giocatore nel percorso con la Juventus.

Thuram alla Gazzetta: «Sto bene alla Juve, ora voglio iniziare a vincere trofei». Le parole del centrocampista a poche ore dal match col Napoli. Khephren Thuram è intervenuto alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di questa sera tra Juve e Napoli. Le parole del francese. IDOLI – « Da piccolo ho conosciuto tanti grandi giocatori in salotto. Penso a Vieira, Henry o Tudor, che regalò a me e a mio fratello un robot bellissimo. Antonio Conte non me lo ricordo, ma papà mi ha parlato tanto di lui e della sua personalità da Juve » PAURA – « Non si può avere nel calcio, abbiamo una squadra e un allenatore di qualità e alla Juve bisogna vincere » REGALO PIÙ BELLO DI PAPÀ – « Non mi viene in mente, sono sincero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram alla Gazzetta: «Sto bene alla Juve, ora voglio iniziare a vincere trofei. Mai dire mai per lo Scudetto. Io all’Inter? Mai»

Thuram: "Amo la Juve, perché qui conta solo vincere. Spalletti un genio. Io all'Inter? Mai"Kylian Thuram, ex calciatore e attuale commentatore, esprime il suo affetto per la Juventus e la stima per Spalletti, definendolo un genio.

Leggi anche: Guidolin vota il Bologna. "Scudetto? Mai dire mai. Nessuna big sta volando, c’è spazio per sognare»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Thuram: Amo la Juve, io mai all'Inter. E non vorrei mio fratello a Torino; Thuram-McKennie: Juve, playoff al sicuro. E Spalletti inguaia Mourinho; L'Arsenal le vince tutte: l'Inter cade e per la prima volta esce dalle prime 8; La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi.

Stasera la sfida al Napoli, Thuram alla Gazzetta dello Sport: Dai Juve, vinco con teThuram, dai Juve vinco con te. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo. tuttomercatoweb.com

K. Thuram: Non andrei mai all’Inter. Marcus alla Juve? Ha la sua squadra. E sullo scudetto…Il centrocampista della Juve Khephren Thuram ha parlato degli obiettivi dei bianconeri e anche delle voci che lo hanno accostato all'Inter ... msn.com

La Gazzetta dello Sport. . L’erede di Marcus Thuram ha un prezzo da top player e la benedizione di De Zerbi: chi è Robinio Vaz, il “predestinato” scartato dal Psg e preso dalla Roma Lorenzo Urbani - facebook.com facebook