Thuram alla Gazzetta | Sto bene alla Juve ora voglio iniziare a vincere trofei Mai dire mai per lo Scudetto Io all’Inter? Mai

Da juventusnews24.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kylian Thuram ha recentemente dichiarato alla Gazzetta dello Sport di sentirsi bene alla Juventus e di voler cominciare a conquistare trofei con i bianconeri. Ha inoltre affermato di non escludere la possibilità di un futuro con lo Scudetto, ma ha chiarito di non aver mai pensato di trasferirsi all’Inter. Le sue parole evidenziano l’impegno e la determinazione del giocatore nel percorso con la Juventus.

Thuram alla Gazzetta: «Sto bene alla Juve, ora voglio iniziare a vincere trofei». Le parole del centrocampista a poche ore dal match col Napoli. Khephren Thuram è intervenuto alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di questa sera tra Juve e Napoli. Le parole del francese. IDOLI – « Da piccolo ho conosciuto tanti grandi giocatori in salotto. Penso a Vieira, Henry o Tudor, che regalò a me e a mio fratello un robot bellissimo. Antonio Conte non me lo ricordo, ma papà mi ha parlato tanto di lui e della sua personalità da Juve » PAURA – « Non si può avere nel calcio, abbiamo una squadra e un allenatore di qualità e alla Juve bisogna vincere » REGALO PIÙ BELLO DI PAPÀ – « Non mi viene in mente, sono sincero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Thuram: "Amo la Juve, perché qui conta solo vincere. Spalletti un genio. Io all'Inter? Mai"Kylian Thuram, ex calciatore e attuale commentatore, esprime il suo affetto per la Juventus e la stima per Spalletti, definendolo un genio.

