Giorgia Meloni saluta la Corea del Sud | Il vostro k-pop è soft power

Giorgia Meloni ha rivolto un saluto alla Corea del Sud sottolineando l'importanza del soft power, in particolare tramite il fenomeno del k-pop. La presidente ha evidenziato le opportunità di rafforzare lo scambio culturale e commerciale tra i due paesi, riconoscendo l’influenza crescente della cultura coreana in Italia. Questo dialogo rappresenta un passo importante per potenziare le relazioni bilaterali e favorire una maggiore collaborazione nel settore culturale ed economico.

«Credo che sull’interscambio molto ancora si possa fare e che si possa lavorare anche per rafforzare l’export coreano in Italia, atteso un lavoro straordinario di soft power che particolarmente con il k-pop state facendo e che io sperimento quotidianamente perché mia figlia è una fan del genere». Questo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del bilaterale con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, tenutosi all’interno della Blue House di Seul. Meloni e la Corea del Sud. Lee, nelle dichiarazioni congiunte, ha poi a sua volta sottolineato il valore della diffusione della “K-culture”, grazie alla quale sta crescendo «il numero di italiani che visitano la Corea».🔗 Leggi su Open.online

Giappone e Corea del Sud hanno due governi Pop: Takaichi e Lee suonano la batteria prima dell’incontro diplomatico (video)

Il Giappone e la Corea del Sud hanno recentemente mostrato un lato inaspettato, con i rispettivi leader politici, Sanae Takaichi e Lee Jae Myung, impegnati in un’esibizione di batteria prima di un incontro diplomatico a Tokyo. Un gesto che ha attirato l’attenzione, unendo momenti di comunicazione politica e musicale in un contesto di dialogo tra i due paesi.

Italia-Corea del Sud,Meloni:"Affinità"

L'incontro tra Italia e Corea del Sud evidenzia un rapporto di amicizia e alleanza tra due democrazie avanzate, sia dal punto di vista tecnologico che politico. La presidente Meloni ha sottolineato come questa affinità rappresenti un elemento di valore da sfruttare per affrontare con maggiore sicurezza le sfide di un contesto internazionale caratterizzato dall’incertezza crescente. Un'alleanza che rafforza la posizione di entrambi i Paesi nel scenario globale.

