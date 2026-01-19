Giorgia Meloni e l’amore di famiglia per il K-Pop le lodi alla Corea del Sud | Così avete conquistato anche mia figlia – Il video

Giorgia Meloni ha commentato il crescente interesse per il K-Pop, evidenziando l’importanza dello scambio culturale tra Italia e Corea del Sud. In un video, la premier ha sottolineato come questa musica abbia conquistato anche sua figlia, riconoscendo il ruolo del soft power coreano nel rafforzare i legami tra i due Paesi. Questo fenomeno rappresenta un esempio di come le influenze culturali possano favorire l’interscambio e la collaborazione internazionale.

«Credo che sull’interscambio molto ancora si possa fare e che si possa lavorare anche per rafforzare l’export coreano in Italia, atteso un lavoro straordinario di soft power che particolarmente con il K-Pop state facendo e che io sperimento quotidianamente perché mia figlia è una fan del genere». Si è concessa anche una nota personale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue note conclusive scambiate con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung. Seul ha rappresentato l’ultima tappa del tour asiatico della premier. Anche nella sua tappa in Giappone nei giorni scorsi, d’altra parte, oltre all’economia e alla geopolitica Meloni aveva trovato il tempo per strizzare l’occhio alle culture asiatiche, prima ritraendosi in versione manga sui social con la premier giapponese Sanae Takaichi, poi ragionando di “K-Pop Diplomacy” a precisa domanda del direttore dell’agenzia di stampa Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni saluta la Corea del Sud: «Il vostro k-pop è soft power»

Giorgia Meloni ha rivolto un saluto alla Corea del Sud sottolineando l'importanza del soft power, in particolare tramite il fenomeno del k-pop. La presidente ha evidenziato le opportunità di rafforzare lo scambio culturale e commerciale tra i due paesi, riconoscendo l’influenza crescente della cultura coreana in Italia. Questo dialogo rappresenta un passo importante per potenziare le relazioni bilaterali e favorire una maggiore collaborazione nel settore culturale ed economico.

Giappone e Corea del Sud hanno due governi Pop: Takaichi e Lee suonano la batteria prima dell’incontro diplomatico (video)

Il Giappone e la Corea del Sud hanno recentemente mostrato un lato inaspettato, con i rispettivi leader politici, Sanae Takaichi e Lee Jae Myung, impegnati in un’esibizione di batteria prima di un incontro diplomatico a Tokyo. Un gesto che ha attirato l’attenzione, unendo momenti di comunicazione politica e musicale in un contesto di dialogo tra i due paesi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Giorgia Meloni, il compleanno pop in Giappone: i manga, Ken il Guerriero e la presidente batterista - Ma la missione di Giorgia Meloni in Giappone e Corea racconta anche la passione della premier per ... ilmattino.it