Il governo guidato dalla premier Meloni ha proseguito con le sue attività, nonostante le critiche provenienti dalle opposizioni. Nella giornata successiva all'intervento della premier in parlamento, le opposizioni hanno rivolto dure accuse alla maggioranza di governo, evidenziando divergenze e contestazioni sulle decisioni prese. La discussione si è concentrata principalmente sulle modalità e sui contenuti dell'intervento in parlamento, con confronti accesi tra le forze politiche coinvolte.

Duri attacchi delle opposizioni alla maggioranza di governo all’indomani dell’informativa della premier Meloni in parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Il governo Meloni va avanti, ma le polemiche non mancano

Salvini e Tajani smentiscono le elezioni anticipate, per i vicepremier il governo Meloni "va avanti"I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno smentito l’ipotesi di elezioni anticipate in Italia, assicurando che il governo Meloni andrà...

Referendum sulla Giustizia, Meloni riconosce la sconfitta: «Gli italiani hanno deciso, ma resta il rammarico. Il governo? Va avanti» – Il video«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza».

Il governo Meloni va avanti, ma le polemiche non mancano

Temi più discussi: Meloni: Il governo va avanti, non abbiamo tempo da perdere; Giorgia Meloni: Il governo va avanti, non abbiamo tempo da perdere; Governo e rapporti con Trump: alle Camere va in scena una Meloni testardamente unitaria; Il governo Meloni va in trincea.

Il governo Meloni va in trinceaIl presidente del consiglio Giorgia Meloni ha riferito in parlamento, dopo la sconfitta sul referendum della giustizia, su quanto fatto dal governo e su quanto intende fare per l’ultimo anno della leg ... italiaoggi.it

Governo e rapporti con Trump: alle Camere va in scena una Meloni «testardamente unitaria»L’attesa informativa in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: quel risultato «ci ha fatto bene». La premier cerca il corpo a corpo con la leader del Pd, Schlein: «Vi sfido nel merito». Cosa ha d ... avvenire.it

Meloni dice di voler sfidare le opposizioni nel merito, poi però fugge dal discorso e parla di tutt'altro. Ecco allora alcuni dati "nel merito" dopo quasi quattro anni di governo Meloni. Il potere d'acquisto dei lavoratori è crollato del -8,8% da gennaio 2021 a settem - facebook.com facebook

In Parlamento Giorgia Meloni è tornata a esaltare l’azione del governo contro l’evasione fiscale, esagerando però i meriti del suo esecutivo. x.com