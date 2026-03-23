Referendum sulla Giustizia Meloni riconosce la sconfitta | Gli italiani hanno deciso ma resta il rammarico Il governo? Va avanti – Il video

«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Inizia così il videomessaggio affidato ai social da Giorgia Meloni, con cui la presidente del Consiglio ha commentato a caldo l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia. Con lo spoglio ormai in fase avanzata, pari a 51.942 sezioni scrutinate su 61.533, il verdetto delle urne appare consolidato. Il No si attesta intorno al 54%, lasciando il fronte del Sì fermo sotto la soglia del 46%. La premier ha rivendicato la coerenza della maggioranza nel sottoporre la riforma al giudizio popolare. «Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma che era scritta nel nostro programma elettorale. 🔗 Leggi su Open.online

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