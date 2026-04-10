Un nuovo sondaggio condotto dalla CNN rivela un drastico calo nel gradimento pubblico nei confronti di Melania Trump, che si attesta ai livelli più bassi di sempre. La distanza tra l’opinione pubblica e la figura della first lady sembra ampliarsi, portando alla definizione di un dato storico negativo. La rilevazione mette in evidenza un consenso di opinione che si avvicina a livelli di insoddisfazione mai registrati in passato.

Non è solo un calo: è una distanza che si allarga fino a diventare strutturale. Melania Trump tocca il punto più basso di sempre nei sondaggi e diventa, nei fatti, la First Lady meno amata dell’era contemporanea. A fotografare il crollo è una rilevazione CNN realizzata da SSRS (Social Science Research Solutions) a fine marzo. I numeri spiegano tutto: appena il 29% degli americani esprime un giudizio positivo, mentre il 41% la boccia. Il saldo scende così a -12, in picchiata rispetto al +3 di gennaio 2025 e lontanissimo dal +30 registrato nel 2018. Per l’analista Harry Enten si tratta di un “ minimo storico “, con numeri definiti “ assolutamente terribili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gelo degli amaericani su Melania Trump: il sondaggio CNN certifica il gradimento per la first lady al minimo storico

Donald Trump al minimo storico: il gradimento crolla al 33%. A pesare la guerra in Iran e la crisi economica in UsaIl tasso di approvazione è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile.

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