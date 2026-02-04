Viale dei Romagnoli a senso unico a causa dei lavori | Problema causato dalla ditta ora partono le

Da mesi, viale dei Romagnoli ad Acilia è a senso unico. La strada resta chiusa al doppio senso perché i lavori della ditta non sono ancora finiti. Transenne e materiali di risulta bloccano parte della carreggiata, creando disagi agli automobilisti. La situazione si trascina senza che siano arrivate soluzioni concrete.

Viale dei Romagnoli, a Acilia, è da mesi chiuso al doppio senso a causa di transenne e materiali di risulta che occupano parte della carreggiata. La situazione, che ha causato gravi disagi per residenti e utenti della strada, è stata definita “inaccettabile” dal municipio, che ha deciso di passare alle sanzioni contro la ditta responsabile dei lavori. Il problema non è legato a un cantiere in corso, ma al mancato smaltimento dei materiali di scarto, che rischiano di compromettere la stabilità del muretto laterale e di provocare un crollo. L’ente locale ha spiegato che l’assenza di misure di sicurezza adeguate, nonostante la presenza di elementi pericolosi, viola sia il codice della strada sia il testo unico sulla sicurezza nei cantieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

