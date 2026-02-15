Forlì di slancio alla sfida di Guidonia Ma Miramari frena | Gara difficile

Forlì affronta la sfida contro Guidonia dopo aver ottenuto due vittorie consecutive in casa, ma Miramari avverte che sarà una partita difficile. La squadra romagnola vuole mantenere il ritmo e non perdere terreno in campionato. La partita si gioca al ‘Città dell’Aria’ alle 14, con il pubblico pronto a sostenere i biancorossi.

Forlì a Guidonia per schivare la stanchezza e chiudere una settimana da Dio. Al ‘ Città dell’Aria ’ (fischio d’inizio alle 14.30, con diretta su Sky Sport 255) si consuma l’ultima tappa del trittico di impegni ravvicinati iniziato sette giorni fa all’ombra della Palla di Pomodoro (brillante 1-1 con la Vis Pesaro) e proseguito nel turno infrasettimanale con il Pontedera, regolato all’inglese (2-0) al ‘Morgagni’. Romagnoli in scia di sorpasso (-1) e pronti ad approfittare delle incertezze dei tiburtini, a secco di vittorie dal 29 novembre (blitz corsaro 1-2 a Terni) e con la casa stregata (12 punti, frutto di 2 vittorie e 6 ‘ics’ a fronte di 4 ko; peggio solo Pontedera, Samb e Torres), ma vogliosi di spezzare il sortilegio in un match di nervi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

