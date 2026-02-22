Il Forlì cerca certezze in casa della Ternana Mister Miramari | Sfida aperta ma difficile

Il Forlì affronta la Ternana, spinto dalla necessità di ottenere punti fondamentali per la salvezza. La squadra ospite punta a migliorare la propria posizione in classifica, mentre i padroni di casa cercano di sfruttare il fattore campo. Mister Miramari indica che la partita sarà equilibrata e impegnativa, con un’attenzione particolare alla fase difensiva. I giocatori sono determinati a reagire dopo le ultime prestazioni deludenti. La sfida promette emozioni e colpi di scena.

Non sarà una classica domenica per il Forlì Calcio spettatore non pagante della ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Ma i galletti non dovranno attendere molto perché lunedì sera (20.30 diretta Sky e Raisport) saranno in scena nella bellissima cornice dello stadio "Libero Liberati" di Terni, ospiti della temibile Ternana. Sfida tosta per i ragazzi di mister Alessandro Miramari che, seppur reduci da tre risultati utili consecutivi, (due pareggi e una vittoria) si troveranno di fronte una Ternana reduce da un buon momento di forma: non ultime le vittorie su Ravenna e Pineto e in lotta per il miglior piazzamento in zona playoff. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

CALCIO, IL POST PARTITA - Il risultato finale tra le due formazioni è stato di 2 a 2 e mister Miramari seppur con qualche rimpianto accoglie comunque in maniera positiva il punto conquistato dai suoi ragazzi - facebook.com facebook