Il Financial Times segnala che, se lo Stretto di Hormuz non riaprirà entro tre settimane, potrebbero verificarsi carenze di cherose negli aeroporti europei. Il traffico di carburante attraverso questa zona strategica è attualmente sotto osservazione a causa di tensioni e interruzioni nelle rotte di approvvigionamento. La situazione, riferisce il quotidiano, potrebbe influenzare le scorte di carburante necessari ai voli in tutto il continente.

Sullo Stretto di Hormuz si decide il destino degli aeroporti europei. C’è il rischio – rilanciato dal Financial Times che indica anche una scansione temporale precisa – di mancanza di cherose (il combustibile usato dagli aerei) se non dovesse riaprire entro tre settimane. In una lettera i pericoli sulle forniture. Gli aeroporti europei rischiano quindi una carenza “sistemica” di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. Il Financial Times cita una lettera che Aci Europe (che rappresenta gli aeroporti dell’Ue) ha inviato al commissario Europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. Le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo – viene spiegato – mentre “l’impatto delle attività militari sulla domanda” sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Financial Times su Hormuz: aeroporti europei a rischio carenza carburanti

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Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettere inviata dall'associazione al commissario eur x.com

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