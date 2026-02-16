Mosca arruola europei fragili per sabotaggi e violenze Il Financial Times | Rete di reclutatori legati alla Wagner

Mosca ha preso di mira europei in difficoltà economica per coinvolgerli in attività di sabotaggio e violenza, secondo quanto riporta il Financial Times. La rete di reclutatori legati alla Wagner cerca persone con problemi finanziari per spingere verso azioni contro i Paesi della NATO. Un esempio concreto è l’individuazione di alcuni cittadini provenienti dall’Europa dell’Est, che sono stati avvicinati con promesse di denaro facile.

Reclutare cittadini europei "economicamente vulnerabili" per compiere atti di violenza nei Paesi della Nato. Sarebbe questo, secondo il Financial Times, il nuovo compito affidato dal Cremlino a reclutatori e propagandisti legati in passato alla compagnia Wagner. Il quotidiano economico, citando funzionari dell'intelligence occidentale, riferisce che Mosca avrebbe scelto uomini già specializzati nel convincere giovani dell'entroterra russo a combattere in Ucraina, riorientandone l'attività verso il cuore dell'Europa. Lo status del gruppo resta incerto dopo la ribellione fallita del giugno 2023 contro i vertici dell'esercito russo e la successiva morte del fondatore Yevgeny Prigozhin.