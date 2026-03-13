Stretto di Hormuz il Financial Times | Francia e Italia hanno avviato colloqui con l’Iran Ma arriva la smentita

Secondo il Financial Times, Francia e Italia avrebbero iniziato colloqui con l’Iran riguardo allo stretto di Hormuz. Tuttavia, una fonte ufficiale ha smentito questa notizia, affermando che non ci sono negoziati riservati in corso per assicurare il passaggio di navi o petroliere italiane attraverso quella zona. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i paesi coinvolti.

«Non è in corso nessun negoziato riservato per garantire il passaggio ad Hormuz di navi o petroliere italiane». Questa la smentita da fonti governative in merito all’indiscrezione del Financial Times secondo cui alcuni Paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran nel tentativo di avere un passaggio sicuro delle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz. «La Francia – riporta il quotidiano statunitense – è uno dei Paesi coinvolti nei colloqui» e che « anche l’Italia ha compiuto dei tentativi di avviare delle discussioni con Teheran ». Ma non sarebbe vero. «Stiamo cercando di interpretare meglio l’articolo del Ft e di verificare se possa esserci stato qualcosa che i giornalisti del Ft possano aver interpretato a modo loro», riportano. 🔗 Leggi su Open.online

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