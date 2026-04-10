Secondo il Financial Times, gli aeroporti europei potrebbero trovarsi senza carburante per aerei entro tre settimane se lo Stretto di Hormuz resterà chiuso. L'Agenzia internazionale dell'energia ha avvertito che questa situazione potrebbe causare una crisi globale di approvvigionamento di beni alimentari. Attualmente, le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le compagnie aeree preparano possibili scenari alternativi.

Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell'Ue, ha affermato che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo mentre "l'impatto delle attività militari" sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettere inviata dall'associazione al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. Nella lettera, si metteva in guardia Tzitzikostas in merito alle "crescenti preoccupazioni del settore aeroportuale riguardo alla disponibilità di carburante per aerei, nonché alla necessità di un monitoraggio e di un intervento proattivo da parte dell'Ue". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Financial Times: "Gli aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane". L'Aie: "Così sarà crisi globale dei beni alimentari"

Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane: se Hormuz non sarà riaperto completamenteAci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Ue, ha affermato che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo mentre “l’impatto delle...

Aeroporti europei a rischio carburante: l’allarme del Financial TimesABBONATI A DAYITALIANEWS Riserve in calo e tensioni sulle forniture Gli aeroporti europei potrebbero affrontare una grave carenza di carburante per...

Hormuz, allarme Ft: se non riapre completamente aeroporti Ue a rischio carburante in tre settimane

Temi più discussi: RASSEGNA STAMPA-Financial Times - 10 aprile; Amazon punta a un accordo da 9 miliardi di dollari con Globalstar per sfidare Starlink (Financial Times); Caro energia, la Commissione Ue valuta razionamenti di carburante: La crisi sarà lunga; ***Usa: amministrazione Trump pronta a imporre nuovi dazi del 100% su farmaci (FT).

Financial Times: 'Gli aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane'L'associazione di categoria avverte Bruxelles che le riserve stanno finendo mentre l'impatto delle attività militari sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture (ANSA) ... ansa.it

Il Financial Times su Hormuz: aeroporti europei a rischio carenza carburantiSullo Stretto di Hormuz si decide il destino degli aeroporti europei. C’è il rischio ... msn.com

(da HuffpostItalia) Il Financial Times ha visionato una lettera di Aci Europe, che rappresenta gli scali aeroportuali dell'Ue, molto allarmante sulle riserve di carburante per aerei, specie in vista dell'alta stagione estiva. Fatih Birol (Aie) a Der Spiegel: "Stiamo vive - facebook.com facebook

Il Financial Times: “Aeroporti europei a rischio carburante se Hormuz non riapre in tre settimane” x.com